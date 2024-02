PM prende milicianos chefiados por Zinho na Zona Oeste do Rio

Através de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz), prenderam na tarde desta quarta-feira (21), na Rua dos Bandeirantes, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, três homens acusados de fazer parte do grupo paramilitar comandado pelo miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o “Zinho”, que atualmente se encontra preso.

Seguindo as diretrizes do comando da corporação e visando coibir práticas milicianas, a equipe de buscas se encaminhou ao endereço em questão a fim de verificar uma denúncia sobre marginais trafegando em um veículo branco pela Avenida Padre Guilherme Decaminada. Após avistarem o veículo com as características semelhantes as informadas na denúncia, os agentes realizaram a abordagem aos indivíduos.

No momento da abordagem um dos suspeitos fugiu, enquanto os outros três se renderam. Cabe ressaltar que os acusados são milicianos que atuam na região do Jesuítas e estavam realizando a cobrança no comércio. Com eles foram apreendidos duas pistolas, um revolver, telefones celulares e um veículo VW Voyage, na cor branca.



Diante dos fatos, tanto os acusados quanto o material apreendido foram levados para a 36ªDP (Santa Cruz) e foram atuados nos crimes de Formação de Milícia Privada, Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Calibre Restrito e Permitido, permanecendo presos.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.