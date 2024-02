Escola lamenta morte de funcionário esfaqueado em Icaraí

A Rede MV1 Icaraí divulgou uma nota de pesar lamentando a morte de Sebastião Lair Hipólito, de 65 anos, funcionário assassinado na manhã desta sexta-feira (23) em um assalto à escola localizada em Icaraí, Niterói.

Segundo informações, o porteiro do colégio foi esfaqueado por um homem que invadiu o colégio para roubar. 'Tio Tião', como era conhecido, teria tentado intervir na abordagem do assaltante à uma outra funcionária quando foi ferido pelo acusado.

"É com profunda tristeza e consternação que compartilhamos a dolorosa notícia do falecimento de um dos nossos colaboradores, Sebastião Lair Hipólito, vitima da violência com que somos obrigados a conviver diariamente.

Ao abrir as portas da nossa escola, cumprindo sua rotina diária, foi atacado por uma pessoa em situação de rua, que o atingiu covardemente pelas costas, resultando na sua trágica e precoce partida.

Esse ato de absoluta monstruosidade nos enluta, nos choca, nos atordoa. Estamos profundamente consternados pela perda irreparável de uma pessoa de convivência diária, gentil, educada, responsável, um homem de família, um trabalhador.

A prisão do assassino, já efetuada, não conforta nossos corações, partidos pela brutalidade que permeia nossa sociedade.

Que nosso amigo Sebastião descanse em paz, e que sua memória permaneça entre nos. Não esqueceremos da pessoa que nos deu tanto de atenção, cortesia, cordialidade e desvelo", diz a nota da unidade escolar.

O suspeito do latrocínio teria ainda realizado outros assaltos nas imediações, mas foi detido por agentes do Segurança Presente, que encontraram com ele uma bolsa feminina, que seria da funcionária do MV1.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), que investiga o caso, busca câmeras de segurança da região para verificar a possibilidade de um segundo suspeito.

"Ele era super gente boa. Todo dia eu passava, ele dava bom dia e desejava um bom trabalho. Um senhor amado pelas crianças. Foi horrível receber essa notícia. Muito triste", conta a auxiliar administrativa Adriana Silva Rocha, que destacou também a sensação de insegurança que enxerga no bairro. "Aqui está horrível. Cracudos demais nas ruas. Uma amiga até apanhou de um deles", revela.

O corpo de Sebastião será velado e enterrado no Cemitério do Maruí, no Barreto.