PM de Minas prende traficante foragido da Justiça do Rio

Com auxílio de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), enviadas para a Sub Secretaria de Inteligência (SSI/PMERJ), e após troca de dados com a Polícia Militar de Minas Gerais, equipe da Patrulha Rural da cidade de Simonésia/MG, prenderam, no final da tarde da última quarta-feira (21), no Córrego do Funil, Zona Rural de Simonésia/MG, o acusado e foragido da Justiça do Rio de Janeiro, Silvio Reis Werly, mais conhecido pelo apelido de Silvinho, de 45 anos.

Pertencente ao tráfico de drogas da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Zona Norte do Rio e também da Comunidade da Fazenda Inglesa, em Petrópolis, Região Serrana do Rio, o traficante tinha um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Petrópolis, pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins e associação para a produção e tráfico e condutas Afins, onde fora condenado a uma pena de 3 anos de reclusão em regime fechado.

Leia mais

Homem tem moto furtada em estacionamento de supermercado em Tribobó

Câmera flagra torcedor do Vasco sendo assassinado por 'amigo' em SG, confira!



Diante dos fatos, o preso foi levado à 6ª Delegacia Regional de Segurança Pública, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional de Minas, onde ficará à disposição da Justiça do Rio de Janeiro.



Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.