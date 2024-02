Torcedor do Vasco é encontrado morto em São Gonçalo

Uma briga por causa de futebol pode ter causado a morte do torcedor - Foto: Divulgação

Uma briga por causa de futebol pode ter causado a morte do torcedor - Foto: Divulgação

Uma briga por causa de futebol pode ter causado a morte de um torcedor do Vasco da Gama, Mauro Jorge Canellas, no Gradim, em São Gonçalo.

O caso aconteceu na madrugada da última terça-feira. O corpo do torcedor foi encontrado dentro de um veículo, com perfurações no corpo.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam se a vítima foi executada com perfurações feitas por um espeto de churrasco, como informaram inicialmente.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde foi liberado para o sepultamento.

Imagens de câmeras de segurança da região já estão sendo analizadas. Familiares e testemunhas seguem prestando depoimento na sede da especializada.