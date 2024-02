Homem é preso após ser flagrado ameaçando ex: "vou voltar pra te matar"

Um homem, de 31 anos, acusado de agredir e ameaçar a ex-companheira foi preso em flagrante nesta terça-feira (21), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Alvo de uma medida protetiva, ele descumpriu a proibição de chegar próximo à vítima e a ameaçou nesta manhã; o momento foi flagrado pela vítima.

No registro, feito pouco antes da prisão, é possível ouvir o acusado proferindo ofensas contra a mulher e afirmando que, caso seja preso, vai "voltar" para matá-la. "Pode gravar, pode gravar! Pode filmar, pode chamar a polícia, uma hora eu vou sair. Eu vou voltar, vou sumir hoje e amanhã vou voltar pra te matar! Eu vou te matar!", ele grita, no registro.

Leia mais:

➢ Delegada destaca importância de parceria com entidades sociais no combate aos crimes em SG

➢ Dupla que aplicava o golpe do falso pix é presa em Niterói

A vítima levou o material para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, que já havia registrado as acusações de agressão anteriormente. Agentes da unidade localizaram o suspeito, que foi capturado ainda nesta manhã. Ele foi levado à unidade policial e permanece preso, à disposição da Justiça.

Segundo o relato da vítima, ela sofreu agressões do companheiro na época de sua gravidez, fruto do relacionamento com o suspeito, e foi ameaçada por ele em diversas ocasiões depois que decidiu dar fim a relação.