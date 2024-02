Polícia investiga agressão de traficantes contra suposta moradora do Salgueiro

Policiais da 72°DP (Mutuá) abriram uma investigação para identificar os envolvidos na violenta agressão contra uma menina, que seria moradora do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Nas imagens, que chegaram aos policiais, ela é acusada por um rapaz, que integraria o tráfico local, de ter ido a um baile funk organizado por criminosos de uma facção rival. Enquanto tenta se defender com as mãos, a jovem é agredida a pauladas.





O vídeo da agressão tem circulado na Internet e, apesar da vítima não ter procurado a delegacia, a polícia iniciou uma investigação para apurar o caso.

Conforme informações divulgadas, a jovem moradora do Complexo do Salgueiro, onde o tráfico é controlado pela facção criminosa Comando Vermelho(CV), teria ido ao 'Baile da Disney', um baile funk no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, onde o tráfico é comandado criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP).



Um jovem também aprece sendo agredido nas imagens.

Os policiais também tentam identificar um perfil feminino, numa rede social, onde uma jovem afirma ser a do vídeo e confirma ter ido ao baile, dizendo que não imaginava que morador pagaria por uma guerra entre facções. O perfil foi retirado do ar.

"No meu pensamento, eu acho que a gente, morador, não precisaria pagar desse jeito por causa de uma guerra de facções. Infelizmente essa é a lei das comunidades", falou um morador do local.

O caso está sendo investigado e a polícia pede para que qualquer informação seja repassada ao Disque-Denúncia, através do 2253-1177.