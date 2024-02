Falso motorista de aplicativo é preso por tentativa de estupro em São Gonçalo

Um falso motorista de aplicativo foi preso em flagrante, em São Gonçalo, acusado de ter tentado estuprar uma passageira no último dia 12 de fevereiro, também no município.

O caso teria acontecido após a vítima ter solicitado um carro após sair de um shopping. Segundo a passageira, ela entrou no veículo ao ver que o modelo e a cor coincidiam com o do aplicativo, mas não conseguiu conferir a placa, pois o carro estava se movimentando.

A vítima contou que o motorista teria se identificado como Renato e dito que, como sua internet não estava funcionando, precisaria que a passageira indicasse o caminho até o destino, o que a mulher estranhou. Próximo ao local em que ela deveria desembarcar, o homem teria fechado as portas e as janelas do carro e dito que ela deveria pagar a corrida, fala vista com uma conotação sexual pela vítima.

A passageira então teria mandado uma mensagem pedindo ajuda para o amigo que a esperava no local de destino. Dentro do carro, o motorista teria pegado uma chave de fenda para ameaçá-la e falado que ia matá-la.

O amigo dela teria chegado ao ponto em que o carro estava parado e começado a bater nas janelas e ordenado que o homem abrisse a porta. Neste momento, ela teria entrado em luta corporal com o acusado, dando uma gravata e batendo na cabeça dele. Ele teria tentado acelerar o carro.

De acordo com a mulher, ela conseguiu tirar a chave da ignição e desligar o veículo, destravando o carro. Em seguida, o suspeito teria tentado fugir, porém foi contido por moradores que o seguraram até a chegada da Polícia Militar. A vítima ressalta que a todo momento o motorista a acusava de estar mentindo e de ter se recusado a pagar a corrida.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). O acusado tem uma anotação criminal por roubo e foi verificado que seus dados não batem com os do motorista solicitado no aplicativo. Ele passou por uma audiência de custódia e está preso na Cadeia Pública Juíza Patrícia Acioli, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

Caso parecido em Niterói

Uma semana antes do caso relatado acima, um homem foi preso em Niterói também por uma acusação de tentativa de estupro. O falso motorista de aplicativo, que estava usando um cadastro falso no aplicativo com o nome e a foto de outra pessoa, teria tentado, inclusive, extorquir a passageira.

A vítima estava numa corrida de aplicativo em direção à Engenhoca. Segundo ela, o motorista, teria se recusado a deixá-la descer no destino, pedindo um valor muito maior do que o previsto no aplicativo. A corrida custou 46 reais, mas o motorista teria exigido que ela pagasse R$ 75 pela viagem e mais R$ 200 para pagar danos no veículos, supostamente causados pelas chuvas deste domingo.

Ele teria, ainda, trancado as portas do carro e seguido da Engenhoca para o Largo do Barradas, onde moradores e pedestres teriam flagrado o crime e detido o veículo. Uma equipe da Guarda Municipal que atuava na região informou ter sido informada por populares a respeito de uma tentativa de estupro. Os agentes, então, capturaram o suspeito e o encaminharam para a 78° DP (Fonseca).

O acusado estava em regime semiaberto por outros crimes; em 2010, ele foi preso após ser apontado como um dos principais aliados de Nem da Rocinha, um dos criminosos mais procurados do Rio na época.