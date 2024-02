Preso no RJ foragido da Justiça de Alagoas por envolvimento em estupro

Policiais militares da Sub Secretaria de Inteligência (SSI/PMERJ), em ação conjunta com agentes do 39º BPM (Belford Roxo), e informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam ontem (18), na Rua Caetés, em Heliópolis, na Baixada Fluminense, o criminoso, foragido da Justiça do Estado de Alagoas, Gilberto da Silva Bastos, de 46 anos.

De posse de informações, e após o processamento de inteligência da SSI/PMERJ, compartilhados com agentes do batalhão de Belford Roxo, militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT), foram ao endereço e conseguiram localizar e prender o procurado, que não resistiu à prisão.

Contra ele constava um mandado de prisão por estupro. O preso foi levado à sede da 54ª DP (Belford Roxo), onde foi cumprido o mandado de prisão. Depois, será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça do Estado de Alagoas.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, pode informar ao Disque Denúncia, pelos canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

Leia também:

➢ Tentativa de assalto termina com dois mortos em Niterói

➢ Panorama da Dengue: número de casos no estado é 6x maior que esperado