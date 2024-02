Tentativa de assalto termina com dois mortos em Niterói

Dois criminosos foram mortos durante uma tentativa de assalto, no Baldeador, em Niterói, durante a madrugada deste sábado (17). A vítima do assalto, um policial militar, reagiu e impediu a ação de dois dos criminosos, contudo, um terceiro integrante do grupo conseguiu fugir.

Segundo informações, o policial, que estava numa motocicleta, foi abordado por três assaltantes. Ele reagiu à abordagem e atingiu dois criminosos, que morreram no local.

O caso aconteceu no final da madrugada, na RJ-104, Rodovia Amaral Peixoto.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) foram ao local e registraram o caso como Morte Decorrente de Intervenção Agente do Estado. O caso será investigado pelos agentes da especializada.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto e serão liberados para o sepultamento após serem identificados.