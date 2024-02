Jovens assassinados em Itaboraí são sepultados nesta sexta

No total, quatro homens foram assassinados a tiros em Itaboraí nesta semana - Foto: Layla Mussi

Os corpos dos três jovens assassinados na madrugada de quinta-feira (15), no bairro Quissamã, em Itaboraí, foram sepultados entre a manhã e a tarde desta sexta (16) no Cemitério Municipal da Cidade. As vítimas tinham 14, 15 e 19 anos de idade.

A primeira cerimônia de sepultamento aconteceu por volta das 11h. As outras duas foram na parte da tarde, entre 13h e 14h.

Até o momento, a polícia não divulgou nada sobre suspeitos de terem cometido o crime. No entanto, há investigações em andamento para verificar a atuação de grupos paramilitares na região.

Outra questão investigada pela polícia é a possibilidade de um outro crime ter sido cometido pelos mesmos homens. Este segundo caso aconteceu no bairro Vila Brasil, também na quinta. A vítima tinha aparentes 20 anos de idade e foi morta a tiros. A Polícia, entretanto, não confirma essa ligação.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo segue investigando o caso e realizando diligências pela cidade.