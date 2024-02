Roubos e furtos a pedestres no carnaval caem 20% no RJ

Carnaval recebeu investimento de R$ 62,5 milhões do Estado do Rio - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

Carnaval recebeu investimento de R$ 62,5 milhões do Estado do Rio - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

O Governo do Estado divulgou, na manhã desta quinta-feira (15), que o carnaval deste ano apresentou uma queda de 20% no número de roubos e furtos a pedestres em comparação à folia do ano passado.

Outro dado positivo divulgado na coletiva de imprensa foi a de que o número de prisões em flagrante aumentou 34% durante o período carnavalesco. Houve crescimento também no registro de apreensões de menores infratores (+32%), que foi de 75 pessoas no total.

Leia também:

Homem é encontrado morto em Vila Brasil, Itaboraí

MC Daniel tem carro roubado no Rio

O Estado do Rio informou que 423 pessoas foram presas e 75 adolescentes apreendidos. Dessas, 20 aconteceram com o auxílio do sistema de reconhecimento fácil. Além disso, mais de 70 armas foram apreendidas; sendo sete fuzis.

O carnaval deste ano teve o maior investimento da história pelo governo fluminense: mais de R$ 62,5 milhões foram destinados para ações durante a maior festa popular do Rio de Janeiro.

De acordo com o Estado, desde a última sexta-feira (9), quando começaram os desfiles das escolas de samba na Sapucaí, até a madrugada dessa terça (13), a Polícia Militar, que contou com mais de 12 mil PMs nas ruas, prendeu 326 pessoas e apreendeu 60 adolescentes. Destas prisões, 41 foram realizadas por mandados de prisão em aberto contra os acusados.