MC Daniel tem carro roubado no Rio

Uma Land Rover Defender, avaliada em mais de R$ 700 mil, que pertence ao MC Daniel, foi roubada no Joá, na Zona Oeste do Rio. Segundo informações do artista, o carro era conduzido por um dos seguranças que teria sido abordado por bandidos armados com fuzis.

Nas redes sociais Daniel escreveu: "Urgente. Roubaram meu carro no Rio de Janeiro. Se alguém vir, manda foto ou vídeo. Foi roubado de fuzil na rua do Rio Beach Club, entrada par o Joá. Vim para o Rio de Janeiro hoje de manhã de avião, e o Paulo, que é meu segurança, e o Caldeira, estavam vindo com Defender. Os caras abordaram os moleques. Levaram embora. Vieram com as peças [fuzis] na mão e tudo mais. E já era", disse.

Artista oferece recompensa | Foto: Divulgação

O artista divulgou vídeos oferecendo recompensa para quem achar o veículo:

"Rapaziada, só dando um salve para vocês devolver o bagulho aí na amizade, na tranquilidade, entendeu? Vocês estão ligados que nós somos moleques de baixo, ajudamos todo mundo, do coração bom. Para ficar tudo em paz, qualidade, se alguém tiver informações aí, manda para nós. Vai ter recompensa. Lembrando que já recuperamos em São Paulo. Dessa vez foi embaixo do viaduto na curva que faz um retorno para entrar paro Joá, eram 3 ou 4 manos. É o seguinte: vou dar uma recompensa aí para gente achar esse carro. Eu vou mandar uma recompensa", afirmou Daniel na postagem.