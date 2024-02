PRF aplica quase 10 mil autuações durante o carnaval no RJ

No período, foram registrados 120 acidentes, com 133 feridos e três mortos - Foto: Divulgação

No período, foram registrados 120 acidentes, com 133 feridos e três mortos - Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aplicou quase 10 mil autuações durante o Carnaval nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A maioria por irregularidades como ultrapassagens proibidas, a não utilização do cinto de segurança e do capacete em motocicletas. A Operação Carnaval aconteceu entre a sexta-feira (9) e a quarta-feira (14) de Cinzas.

No período, foram registrados 120 acidentes, com 133 feridos e três mortos. Em um comparativo com o ano anterior, houve um aumento de 30% nos acidentes (92), de 7% nos feridos (124) e a mesma quantidade de óbitos.

Foram expedidas 9.871 autuações por infrações de trânsito, sendo pouco mais de duas mil por ultrapassagens em locais proibidos, 682 condutores sem cinto de segurança, 516 passageiros também sem cinto, 217 condutores de motocicletas sem usar o capacete, 134 crianças sem o dispositivo de retenção (bebê conforto, cadeirinha, etc), 153 motoristas manuseando ou segurando celular, além de 136 motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool.

Também foram apreendidos 50 quilos de maconha, 10,9 quilos de crack, 785 gramas de skunk, recuperados 24 veículos roubados, além de 28 pessoas detidas.

Fiscalização

Durante o sábado (9), equipes do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 2ª Delegacia (Niterói) flagraram centenas de motoristas trafegando pelo acostamento na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Foram emitidos 252 autos de infração por ultrapassagens pelo acostamento. No total, foram 890 autos expedidos por diversas infrações cometidas por motoristas que seguiam para a Região dos Lagos.

Na Região Serrana do Rio, na BR-040, em Petrópolis, centenas de veículos foram flagrados pelos radares portáteis. Foram capturadas 217 imagens de automóveis que trafegavam com excesso de velocidade, em algumas horas de fiscalização.