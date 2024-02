Assalto termina com homem morto e mulher ferida no Rio

Um homem, de 27 anos, morreu e sua namorada, de 26, ficou ferida após um assalto na madrugada dessa terça-feira (13) no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, as vítimas estavam chegando em casa quando foram abordados pelo suspeito, que ainda não foi identificado e cujo paradeiro é desconhecido.

A mãe do rapaz, que também mora próximo ao local do crime, contou ter ouvido o barulho dos disparos. Quando foi checar o que tinha acontecido, encontrou o filho e namorada baleados. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O homem, porém, não resistiu aos ferimentos. Atingido por três disparos, ele faleceu na unidade.

Leia também:

➢ Ataque a viatura da PM termina com um morto no Jardim Catarina, SG

➢ Motorista de aplicativo é morto e carbonizado por acusação de traição em MG

Baleada na perna, a mulher foi liberada nesta manhã, após receber atendimento médico. Segundo seu relato, o assaltante passou de bicicleta, com uma mochila de entregador, e abordou o casal. O namorado teria reagido ao assalto e, em resposta, o suspeito teria dado início aos disparos.



A Polícia Militar informou que só foi acionada quando as vítimas chegaram ao Hospital. A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) registrou o caso inicialmente, mas as investigações foram transferidas para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) nesta manhã, após a morte de uma das vítimas.