Motorista de aplicativo é morto e carbonizado por acusação de traição em MG

Euler foi morto com tiro e carbonizado - Foto: Reprodução

Um motorista de aplicativo de 24 anos foi encontrado morto e carbonizado no município de Sabará, em Minas Gerais, nessa segunda-feira (12). O principal suspeito de ter assassinado Euler Santos da Cruz é o marido da mulher que a vítima mantinha um suposto caso extraconjugal.

Segundo a Polícia Militar, Euler estava desaparecido desde o último domingo (11) e foi morto após cair em uma emboscada realizada pelo companheiro da mulher de 24 anos que ele se relacionava. O acusado teria forçado a esposa a marcar um encontro com a vítima para cometer o crime.

O corpo do motorista de aplicativo foi encontrado pelo irmão dele em uma região de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a remoção do cadáver e a perícia também esteve no local para a investigação.

O acusado pelo crime disse, em depoimento à polícia, que Euler foi morto com um tiro na boca após cair na armadilha planejada. Após ter assassinado a vítima, o homem teria arrastado o corpo para uma região de mata e ateado fogo na tentativa de encobrir os vestígios do homicídio.

Tanto o marido quanto a esposa foram presos; ele por homicídio e a mulher pela acusação de participação no crime.