Quatro presos e adolescente apreendido por tráfico de drogas em São Gonçalo

Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam quatro homens em flagrante e apreenderam um adolescente, nesta quarta-feira (07/02), por envolvimento com o tráfico de drogas.

Eles foram detidos na comunidade Tabajara, no Complexo do Pira, em São Gonçalo, após informações obtidas pelo setor de inteligência da delegacia. De acordo com os agentes, com o grupo foram encontrados farta quantidade de droga, rádios comunicadores conectados na frequência do tráfico local, caderno de anotação com a contabilidade da venda de entorpecentes e telefones celulares.

Os detidos foram conduzidos para a delegacia, autuados e encaminhados para audiência de custódia.