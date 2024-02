PM mata homem com tiro à queima roupa no Rio; vídeo!

Um morador do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, foi morto com um tiro à queima roupa por um policial militar na manhã desta quinta-feira (08). O disparo aconteceu durante um protesto realizado por moradores na comunidade, que recebeu uma operação da PM nesta manhã.

Em um registro do momento do disparo que circula nas redes sociais, é possível ver um policial, não identificado, discutindo com o morador. O homem não aparenta estar armado quando é atingido repentinamente pelo agente, que parece tentar bater nele com o fuzil. Em seguida, ele deixa o local deixando um rastro de sangue. Confira as imagens:





O baleado chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas, segundo a unidade, morreu antes de chegar ao local. A Polícia Militar confirmou o caso e disse que o agente responsável pelo disparo foi identificado e levado para a 21ª DP (Bonsucesso). De acordo com a corporação, ele está sendo investigado pela Corregedoria, que está apurando a situação e analisando registros da câmera corporal que o policial usava. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também foi acionada e está investigando o caso.

A operação na comunidade começou depois que uma vítima de assalto contou a Polícia que o grupo de criminosos que o assaltou também roubou um caminhão-cegonha com onze veículos. Os carros teriam sido levados para a comunidade. Até o momento, seis carros e quatro motos roubadas foram recuperados na ação.