Dois homens são presos em flagrante por tráfico na comunidade do Sabão, Niterói

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, no início da noite desta quarta-feira (7), na comunidade do Sabão, em São Lourenço, Niterói. Um dos criminosos chegou a trocar tiros com a polícia e foi ferido.

A prisão aconteceu após equipes da Operação Segurança Presente serem acionadas para verificar uma denúncia de que traficantes estariam circulando nas proximidades da Rua São Lourenço.

Durante o patrulhamento, na entrada do Sabão, os agentes se depararam com dois homens em uma moto. Após uma tentativa de abordagem, criminosos de dentro da comunidade teriam disparado contra os PMs, que revidaram e entraram na localidade atrás dos suspeitos.

Um deles foi encontrado dentro de uma casa. Já o segundo acusado, de 33 anos, que atirou contra os agentes, subiu em um telhado na tentativa de fugir. Tempo depois, os policiais ouviram um barulho e encontraram o homem, que seria frente do tráfico da comunidade e conhecido como 'Brancão' caído no chão de uma empresa baleado na nádega. O ferido foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

Os agentes buscaram pela arma utilizada na troca de tiros, porém sem sucesso. O criminoso teria informado que a jogou fora durante a fuga. Já na casa onde o primeiro suspeito, de 30 anos, foi detido, os policiais encontraram 1162 trouxinhas de maconha, 550 papelotes de cocaína, três sacos de erva seca picada solta e três balanças de precisão. Quatro bicicletas também foram apreendidas.

'Brancão', preso na ação, possui 27 anotações criminais, entre elas passagens por homicídio e tráfico. Já o outro suspeito tem passagem por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os dois acusados foram encaminhados para a 76ª DP (Centro), onde permaneceram presos à disposição da Justiça.