Polícia Civil prende homem que se passava por inspetor e usava distintivo falso

A equipe da 123ª DP (Macaé) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (05/02), um homem por usurpação de função pública e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi abordado pelos policiais no Centro da cidade de Macaé, no Norte Fluminense, após estacionar o carro em local indevido e tentar coagir um agente da Guarda Municipal. O autor portava distintivo e documentos falsos da polícia.

O homem foi localizado durante diligências no Centro da cidade. Ao ser questionado sobre o distintivo, ele apresentou outro falso, além de uma carteira funcional falsificada de policial. Ele portava uma pistola e dois carregadores com munições e alegou ter registro de arma. No entanto, os agentes verificaram que o mesmo não possuía autorização para portar o objeto fora da residência.