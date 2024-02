Linha Segura: Polícia dá início à operação de combate à receptação de aparelhos de telefone celular

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), deu início à Operação Linha Segura. O objetivo é combater crimes de receptação de aparelhos de telefonia móvel e, consequentemente, diminuir a prática de crimes de roubo e furto de celulares.

De acordo com a diretora do DGPC, delegada Raíssa Celles, o Linha Segura é um desdobramento de outras operações realizadas pela instituição. As ações estão sendo reforçadas às vésperas do carnaval para, além de inibir a subtração, também conscientizar a população acerca da necessidade de checar a origem do bem que se pretende adquirir.

"Quem compra produto de crime pratica o delito de receptação, que está previsto no artigo 180 do Código Penal, nas modalidades dolosa ou culposa. A pena pode chegar a oito anos de reclusão caso o autor pratique no exercício de atividade comercial ou industrial", explica.



Todas as delegacias da capital participam da operação, que teve início nesta terça-feira (06/02). Em um dia, 37 pessoas foram presas e 268 aparelhos de telefone apreendidos.

"Ajude a Polícia Civil no combate a este tipo de crime. Diga não à compra de produtos de origem criminosa. Um celular adquirido desta forma pode ter custado a vida de uma pessoa. E pode ter certeza de que vamos identificar e responsabilizar todos os envolvidos nestas práticas delituosas", ressaltou a delegada.