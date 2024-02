Miliciano 'Tubarão' morre após confronto com policiais na Baixada

Tauã de Oliveira Francisco, conhecido como "Tubarão", apontado como líder de uma milícia que atua na Baixada Fluminense, foi morto após uma troca de tiros em Nova Iguaçu com policiais civis nesta terça-feira (06). O suspeito, de 25 anos, foi alvo de uma ação policial e teria resistido, tendo arremessado uma granada contra os agentes antes de ser baleado.

Tubarão era um dos principais rivais de Zinho, outro líder de milícia do Rio preso no ano passado. O jovem teria começado a se envolver com o crime no grupo de Zinho e deixado o grupo paramilitar em 2022, para gerir grupos criminosos em Nova Iguaçu, Itaguaí e Seropédica. Ele vinha sendo investigado pela Polícia Civil há algumas semanas.

Leia também:



➢ Foragido por estupro é preso no Fonseca, em Niterói

➢ Civil faz operação no Rio para tentar prender assassinos de lutador

Nesta terça (06), ele foi alvo de uma ação e encontrado na Baixada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da 27ª DP (Vicente de Carvalho) e da Secretaria de Inteligência (SSinte). De acordo com os policiais, ele teria reagido com hostilidade à chegada dos agentes, efetuando disparos e lançando o explosivos, o que teria dado início a troca de tiros.

Após o confronto, Tubarão foi encontrado ferido e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Segundo a unidade, porém, ele não resistiu aos ferimentos e já chegou morto ao local.

Na última segunda (05), três homens acusados de participar do grupo criminoso de Tubarão foram presos pela Polícia Civil em Seropédica. Uma pistola, um fuzil, um carregador de fuzil, dezenas de munições e um carro clonado foram apreendidos com o grupo.