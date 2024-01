Policiais apreendem drogas em comunidade no Centro de Niterói

Policiais militares apreenderam, nesta quarta-feira, grande quantidade de material entorpecente, na Comunidade do Sabão, no Centro de Niterói. Ao todo, foram recolhidos 2418 (dois mil e quatrocentos e dezoito) papelotes de crack no valor de R$10,00 (dez reais) cada.

Agentes do Segurança Presente de Niterói se depararam com uma situação suspeita no local, quando um homem adentrou em uma barraca ao avistar o grupo. Os homens revistaram o local, onde encontraram duas bicicletas elétricas, sendo uma procurada por furto e, a outra, com sinais de adulteração.

Diante dos fatos, a guarnição fez a condução até a 76ªDP (Niterói) para apreciação da autoridade competente.