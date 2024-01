Homem acusado de receptação qualificada é preso em Itaboraí

Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (29/01), um homem acusado de receptação qualificada. Ele foi localizado no Centro de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, com um telefone roubado.

Leia mais:

Homem é preso por furto de doces no Centro de Niterói

Mulheres são presas por furto de roupas em Shopping de Niterói

As diligências tiveram início após uma denúncia feita na delegacia por uma vítima de roubo. O aparelho foi encontrado pelos agentes em uma loja de conserto de celular.