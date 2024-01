Homem é preso após roubo de celular em Niterói

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (30), acusado de roubar um celular na Praça Expedicionário, no Centro, em Niterói.

De acordo com as informações repassadas por policiais da Operação Segurança Presente Niterói, os agentes passavam de motocicleta pelo local quando viram um homem correndo em atitude suspeita. No mesmo instante, um transeunte acenava com as mãos pedindo auxilio dos agentes.

Os policiais então fizeram um cerco e conseguiram deter o suspeito. Com ele, foram encontrados o celular da vítima e três laminas usada para intimidá-la.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói), onde ele acabou preso.

Mandado de apreensão

Também na manhã de ontem (30), um menor, de 17 anos, acabou apreendido pelos agentes na comunidade do Sabão. De acordo com os policiais, contra ele havia um mandado de apreensão em aberto expedido pelo Cartório da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Niterói.