Traficante que enviava armas para Governador Valadares é preso na Baixada Fluminense

Policiais militares da Sub Secretária de Inteligência (SSI/PMERJ), em ação conjunta com policiais da 34º BPM (Magé) e o Ficco (Força Interestadual de Combate ao Crime), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na madrugada desta terça-feira (30), na Rua Marte, no bairro Vila Olímpica, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, o acusado e foragido da Justiça de Minas Gerais, Cássio Silva, vulgo “Peraba”, de 39 anos.

De acordo com informações apuradas pela Subsecretaria de Inteligência da PMERJ, o traficante e homicida, fornecia armas para organizações criminosas que atuam no bairro Turmalina, em Governador Valadares, município do interior do Estado de Minas Gerais.



Contra ele constavam três Mandados de Prisão, expedidos pela 3ª Vara Criminal de Governador Valadares/Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelos crimes de Homicídio Simples, (Lei 2848, Artigo 121, § 2º, I;IV), onde fora condenado a uma pena de 14 anos de reclusão.

O caso foi encaminhado à 67ª DP (Guapimirim), onde foi cumprido os mandados de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre a prisão. Depois ele foi levado para uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça de Minas Gerais.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177