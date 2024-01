Acusada de matar amiga é presa em São Gonçalo

O crime ocorreu no dia 22 de setembro do ano passado - Foto: Divulgação

O crime ocorreu no dia 22 de setembro do ano passado - Foto: Divulgação

Policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) cumpriram, nesta segunda-feira (29/01), um mandado de prisão contra uma mulher acusada de matar Cristiane Paiva Travassos.

O crime ocorreu no dia 22 de setembro do ano passado, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. Na ocasião, segundo as investigações, a autora ateou fogo na vítima.

Leia mais:

Mulher ateia fogo na amiga enquanto ela dormia no Amendoeira, SG

Corpo de mulher queimada viva pela amiga é sepultado em SG

Após diligências, a mulher foi localizada no bairro Jóquei, também em São Gonçalo. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado. A autora foi encaminhada para o sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.