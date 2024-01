Polícia Civil indicia homem que agrediu engenheiro e namorada em Niterói

O casal caminhava pela rua quando o autor as agrediu com um instrumento contundente, causando lesões nos braços e pernas das vítimas - Foto: Divulgação

A 77ª DP (Icaraí) concluiu o inquérito e indiciou um homem acusado de agredir violentamente um engenheiro e sua namorada, no dia 17 de janeiro deste ano, em Icaraí, Niterói, Região Metropolitana do Rio.

O casal caminhava pela rua quando o autor as agrediu com um instrumento contundente, causando lesões nos braços e pernas das vítimas. As imagens da agressão foram registradas por uma câmera de segurança instalada na região.

Na mesma data, o autor praticou outro crime na região, com as mesmas características. Desta vez, a vítima foi um segundo homem, agredido com socos e pedaços de pau.

O autor foi detido no dia 20 deste mês por policiais militares, após agredir outra vítima. Pelos crimes, o agressor foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa das vítimas.