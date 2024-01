Suspeito é baleado em tiroteio em comunidade no Engenho Pequeno, em SG

Um suspeito de tráfico de drogas foi baleado, nesta sexta-feira (26), em um tiroteio com agentes do 7°BPM (São Gonçalo), na Comunidade do Tamanco, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em SG.

Segundo a Polícia Militar, agentes estavam realizado policiamento pelas imediações daquela comunidade, quando avistaram um ponto de venda de entorpecentes. Ao se aproximar do local, os criminosos atiraram e, assim, começou o confronto.

No local, foram apreendidos uma pistola calibre 40, um rádio comunicador e drogas a serem contabilizadas.

Os demais suspeitos conseguiram fugir. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).