Dupla que levava drogas de Itaboraí para o Espírito Santo é presa

Dois homens foram presos por agentes do Segurança Presente após serem flagrados transportando quase 80 kg de drogas na Rua João Tobias Rosa, em Itaboraí, na manhã desta quarta-feira (24). A dupla disse que levava o material para Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Os acusados foram encaminhados para a 71ª Delegacia de Polícia, no Centro de Itaboraí.

De acordo com a equipe do Segurança Presente, os dois estavam em uma motocicleta e passaram pelos agentes em alta velocidade. O carona atirou contra os policiais e houve troca de tiros. Os dois acusados caíram da moto e um deles sofreu uma fratura no pé. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior.

Com os detidos, os policiais apreenderam 145 tabletes de maconha, 145 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, munições, três radiotransmissores, uma pistola, dois celulares e R$ 1.106,60. Eles vão responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.