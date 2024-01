Polícia Civil prende acusado de abusar sexualmente das netas de 9 e 11 anos

Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam um homem, de 39 anos, acusado de abusar sexualmente das netas de consideração, de 9 e 11 anos. Segundo as investigações, ele ameaçava as vítimas caso contassem para alguém sobre os abusos.

De acordo com os agentes, a mãe das meninas foi à delegacia e relatou que trabalhava todos os dias e geralmente deixava as filhas com a avó materna. No entanto, um dia na semana, as crianças ficavam acompanhadas por uma babá de confiança.

Ainda segundo a mãe, uma dia antes do crime, ela recebeu uma ligação citando que as meninas teriam sofrido violência sexual por parte do avô. Imediatamente, ela foi ao encontro das filhas, que relataram que o autor mexeu nas suas partes íntimas.



Ele foi levado para a delegacia e confessou os atos.