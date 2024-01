Caminhão tomba na BR-116 e deixa motorista ferido

Um acidente ocorrido por volta das 6h40 desta quinta-feira interditou um trecho da Rodovia BR-116, na altura de Piraí, no Km 229, no Sul Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão transportando uma carga de ferro tombou na pista.

Por causa disso, a pista foi interditada parcialmente. O congestionamento é extenso no local.

O condutor do caminhão ficou ferido e foi socorrido para um hospital da região. Equipes do Centro de Controle Operacional da Concessionária CCR Nova Dutra foram acionadas para o local do acidente. A carga de ferro deve ser transferida para outro veículo da empresa responsável pela carreta.

O caso será registrado na delegacia local.