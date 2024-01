Acusado de integrar grupo do miliciano 'Zinho' é preso no Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta terça-feira (23/01), um miliciano acusado de integrar grupo paramilitar que atua na Zona Oeste da capital. Marcus Vinicius Pereira, conhecido como MK, de 29 anos, foi localizado na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, na mesma região.

De acordo com as equipes, o homem fazia parte do grupo criminoso chefiado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que foi preso em dezembro de 2023. As investigações apontam que ele está envolvido em uma coligação entre grupos de traficantes e milicianos, que se unem para a tomada de territórios rivais.



Com o autor, foram apreendidos uma pistola, munições, uma granada e uma moto roubada. Ele foi encaminhado para o sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.

