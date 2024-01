Atleta do Vasco é apreendido em ônibus; clube denuncia injustiça

Um atleta de remo do Vasco da Gama, de 14 anos, foi apreendido pela Polícia no Rio, acusado de furtar um telefone celular em um ônibus que seguia para o bairro de São Cristóvão. O clube divulgou uma nota afirmando que o adolescente foi detido de forma equivocada e denunciou o caso como injusto e gravíssimo.

De acordo com o relato, o menino, que é negro e integra as categorias de base do remo Cruzmaltino, estava voltando para casa após um treino quando foi detido pelos policiais, levado para a 4ª DP (Praça da República) e enquadrado como "adolescente infrator". O caso aconteceu na última segunda-feira (15).

Leia também:



➢ Vídeo revela momento em que adolescente é sequestrado por criminosos

➢ Homem morre em acidente entre carro e moto em São Gonçalo

Aos agentes, o menino chegou a apresentar o documento do clube, mas a Polícia não contatou o Vasco, de acordo com o clube. O caso só foi notificado sobre a situação depois que a mãe do atleta procurou a equipe para pedir ajuda.

"Diante desse caso gravíssimo, o CRVG informa que acionou seu departamento jurídico para atuar em representação de seu jovem remador buscando a indispensável reparação da injustiça praticada. O Vasco da Gama não permitirá que o nome de seu atleta seja maculado e está dando todo o apoio a sua família", afirmou, em nota divulgada nesta quarta (17), a equipe.

O Club de Regatas Vasco da Gama informa que foi procurado pela mãe de um atleta de 14 anos da base do remo vascaíno relatando que ontem, 15/1, seu filho foi injustamente preso dentro de um ônibus quando regressava do treino para sua casa, no morro do Tuiutí.



O menor havia sido… — C.R. Vasco da Gama (@crvasco_br) January 17, 2024

Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Militar confirmou ter participado de uma ocorrência de furto em um ônibus na segunda (15). Segundo a corporação, quatro menores foram abordados durante a ação, que terminou com a apreensão de dois aparelhos que haviam sido roubados. Todos os adolescentes foram liberados, segundo a PM.

No entanto, em um tweet publicado na última segunda (15), a corporação afirmou ter detido seis jovens "por terem roubado passageiros de um ônibus". A PM afirmou que um procedimento apuratório foi instaurado na 5° BPM (Praça da Harmonia) "para analisar a conduta dos policiais". "Cabe ressaltar que a corporação não compactua com quaisquer desvios ou qualquer tipo de ato discriminatório cometido por policiais militares", afirmou a corporação