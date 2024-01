Afetados pela chuva no RJ terão Bolsa Família antecipado

Baixada e Capital foram as mais afetadas, segundo Ministério do Desenvolvimento - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

O Governo Federal decidiu antecipar o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários que moram em cidades do Rio de Janeiro afetadas pelos fortes temporais que deixaram um rastro de estrago pelo estado ao longo do último final de semana.

Os pagamentos serão antecipados para esta quinta-feira (18). Inicialmente, o pagamento apenas iniciaria nesta quinta (18), mas iria sendo entregue aos poucos até o dia 31. Além disso, beneficiários interessados em sacar uma parcela do BPC (Benefício de Prestação Continuada) também terão direito a fazê-lo excepcionalmente.

De acordo com o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, a situação de emergência foi considerada mais graves em regiões da cidade do Rio de Janeiro e em municípios d abaixada Fluminense, como Belford Roxo, São João de Meriti e Nova Iguaçu.

"Todas as equipes do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Integração e da Saúde estão trabalhando integradas com as demais autoridades estaduais e municipais para garantir as necessidades básicas de todos os atingidos", comentou Wellington, a respeito das mudanças no benefício.