Primeiro suspeito de participar de assassinato de lutador de MMA é preso

Um homem foi preso, hoje (16) suspeito de ser autor do assassinato de Diego Braga Nunes, lutador de MMA encontrado morto nesta segunda-feira (15) no Morro do Banco. O atleta foi assassinado quando foi à comunidade, na Zona Oeste do Rio, para recuperar sua moto que tinha sido furtada. Identificado como Tauã da Silva, também chamado de 2B, o rapaz tem 18 anos e confessou o crime.

Segundo o relato de Tauã aos policiais, o lutador foi atacado após criminosos da comunidade pegarem o celular da vítima e encontrarem contatos de milicianos de Rio das Pedras e Muzema. O atleta, segundo o suspeito, tentou correr, mas foi pego e morto.

O criminoso admitiu, ainda, que participa do tráfico de drogas e que parceiros do crime deixaram a comunidade após a morte de Diego.

De acordo com a PM, o rapaz tem passagens pela polícia e foi encontrado em casa com entorpecentes. Ele foi conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso e já foi informada da prisão.

A PM realiza nesta manhã (16) uma operação no Morro do Banco para encontrar os envolvidos no crime.