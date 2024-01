Após denúncia, foragido do sistema prisional é preso em Itaboraí

Policiais militares do 35º BPM (Itaboraí), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam no final da tarde do último sábado (13), na Rua João Feliciano da Costa – Ampliação, em Itaboraí, o criminoso, evadido do sistema penitenciário, desde março de 2023, Marcelo Souza da Motta, de 45 anos. Ele ainda possui 02 anotações criminais por Furto e 01 anotação por tráfico de drogas.



De posse de informações sobre a localização do criminoso, onde informava haver vários traficantes armados na prática de tráfico de drogas, fazendo abordagens à veículos que passavam pelo local. Ao se aproximar da área narrada na denúncia, vários bandidos empreenderam fuga, e após buscas pelas imediações, policiais conseguiram Marcelo da Motta e José Carlos de Oliveira Júnior, de 42 anos, que possui uma anotação criminal por porte ilegal de arma de fogo. Com eles foram apreendidos 01 revolver Cal 38 com 05 munições intactas, 01 Rádio Transmissor e material entorpecente, que estavam sendo comercializados na região.

Diante dos fatos, os dois presos foram levados à sede 71ª DP (Itaboraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, e autuados pelos crimes de Porte Ilegal de Arma e Tráfico de drogas, e depois foram encaminhados a unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficaram à disposição da Justiça.

