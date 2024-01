Suspeito de atirar em policial do BOPE é preso em SG

Policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo)prenderam, na tarde desta segunda-feira (15), na Rua Frias Garcia, no Mútua, em SG, Região, R.P.M, de 33 anos.

Na noite deste domingo (14), após tentar roubar um estabelecimento comercial, o acusado fez uma mulher de refém, onde se fez necessário acionar o Bope que procedeu ao local e, que durante a ocorrência, teve um integrante da guarnição baleado pelo acusado, que conseguiu fugir do local.



De posse de informações sobre a localização do suspeito, policiais do batalhão de São Gonçalo foram até o endereço mencionado e conseguiram localizá-lo e prendê-lo, sem que houvesse resistência no ato da prisão. Um revólver calibre 38, usada no roubo, foi encontrado escondido no telhado da residência.

Leia também

➢ Quase uma semana após sequestro, gesseiro de SG segue desaparecido

➢ Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro em Maricá

Diante dos fatos, ele foi levado à 72ª (Mutua), onde foram tomadas as mediadas cabíveis sobre o caso, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (WhatsApp)