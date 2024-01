PM retira dezessete fuzis das ruas nos primeiros oito dias do ano

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro registrou a apreensão de 494 fuzis durante o ano de 2023. Ainda nos primeiros oito dias do ano de 2024, a PMERJ já alcançou a marca de 17 fuzis apreendidos.

Para a PM, a retirada dessas armas das mãos dos criminosos não apenas impede seu uso em atividades ilícitas, mas também contribui para a estabilidade e a sensação de segurança da população. Até oito de janeiro do ano passado, nove fuzis tinham sido apreendidos, um aumento de mais de 90% no comparativo com o mesmo período deste ano.

"O sucesso nas apreensões refletem o treinamento contínuo dos agentes, bem como o emprego de tecnologia e inteligência policial. A população pode ter confiança de que a instituição está dedicada a garantir a segurança e a ordem, agindo de maneira eficaz contra o tráfico de armas e a criminalidade", relatam.