Ação da PM no Abacatão, em SG, tem prisão e remoção de barricadas

Equipe do 7° BPM (São Gonçalo) esteve no Morro do Abacatão nesta segunda-feira (08) - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do Abacatão, no Boa Vista, em São Gonçalo, foi preso nesta segunda-feira (08) durante uma ação da Polícia Militar na comunidade. A ação também contou com a remoção de barricadas impostas por criminosos em vias da comunidade.

Uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) esteve na comunidade ao longo do dia para apurar denúncias de atividades criminosas na região. Durante as buscas, um suspeito foi encontrado com uma carga de drogas. Ao todo, foram apreendidos 110 papelotes de cocaína, 33 de pedras de crack e 13 porções de maconha. O homem e todo o material foram levados para a 73ª DP (Neves), que registrou a ocorrência.