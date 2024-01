Presa mulher que deu bebida alcoólica para filha de 14 anos e a abandonou com um homem em motel

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam uma mulher em flagrante, nesta segunda-feira (08/01), por abandonar sua filha de 14 anos em um motel, após terem ingerido bebida alcoólica. A investigação apurou que a mulher foi embora com um homem, enquanto deixou a filha sozinha. Ela foi capturada após ação rápida de inteligência.

Segundo os agentes, a autora passou a noite ingerindo bebida alcoólica com a filha, menor de idade. Em seguida, ambas foram até um motel com um homem. Na delegacia, a menor informou que a sua mãe a levou para beber, mas não se lembra dos fatos ocorridos na madrugada.

A vítima foi encaminhada para exames de corpo de delito. O homem que estava no motel com a vítima e a autora foi identificado. Os policiais ouviram testemunhas e as investigações prosseguem para esclarecer todos os fatos.