Dupla é presa com arma e granada caseira em Santa Luzia

Dois homens foram presos, na manhã desta segunda-feira (08), durante uma ação do 7º BPM (São Gonçalo) em Santa Luzia, bairro de São Gonçalo. Os dois são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Um tipo de granada caseira e uma submetralhadora foram encontrados com eles no local.

Além do explosivo amador e da arma, a dupla também carregava, de acordo com informações da Polícia Militar, uma farta carga de drogas. Os agentes apreenderam quatro sacolas com aproximadamente 400 gramas de cocaína, além de porções menores de drogas: 400 cápsulas de cocaína e 170 pedras de crack, que seriam usadas para comercialização ilegal dentro do bairro.

Por fim, os agentes ainda apreenderam munição e dois aparelhos de rádio utilizados para comunicação entre integrantes da facção responsável pelo tráfico local. Todo o material foi apreendido e levado para a 74ª DP (Alcântara), para onde também foram levados os dois suspeitos.