Homem é preso acusado de submeter mulheres e menores à exploração sexual

Casa é localizada em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação

A polícia prendeu um homem em flagrante nesta quarta-feira (3) por exploração de cinco mulheres e duas adolescentes. O suspeito foi preso em casa, no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio. A prostituição das sete vítimas era feita no mesmo bairro.

Segundo depoimento dado a 30ªDP (Marechal Hermes), as vítimas eram obrigadas a repassar parte do valor do trabalho ao homem mensalmente.

A denúncia foi feita de forma anônima, e a polícia foi ao local e encontrou duas menores de idade, que já foram levadas para os pais.

De acordo com a polícia, o suspeito recebia R$100 pelo uso do quarto, e o valor era negociado em épocas de menos movimento. O homem tinha anotações criminais por estelionato e organização criminosa. Agora, ele foi autuado por exploração sexual e por submeter menores de idade à exploração sexual.