PM do Rio tirou mais de 32 mil criminosos da rua em 2023

A Secretaria de Estado de Polícia Militar no Rio de Janeiro divulgou o balanço de prisões e apreensões de armas em 2023, no estado do Rio. Somente as equipes da corporação retiraram 32.609 criminosos das ruas - sendo 4.074 por cumprimento de mandado de prisão em aberto -, além de apreenderem 4.243 adolescentes infratores.

Também foram arrecadados 5.810 armas de fogo, dentre elas 492 fuzis de guerra (138 a mais que em 2022), idênticos aos utilizados por grupos paramilitares ao redor do mundo.

"Nossos policiais trabalham nas ruas ininterruptamente de maneira preventiva, visando impedir que criminosos coloquem em prática suas intenções contra a sociedade. Essa atuação requer muita dedicação de nossas equipes, assim como muito planejamento e estratégia, num pacote de esforços contínuo para retirar armas e indivíduos causando o menor impacto possível à rotina da população", destacou o secretário de Estado da PM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Os impactos dessa atuação se refletiram diretamente em importantes índices de criminalidade. De acordo com o Instituto de Segurança Público (ISP), em novembro de 2023 foi registrado o menor número de roubos de rua dos últimos 19 anos.

Juntos, os roubos de aparelhos celulares, os roubos a transeuntes e os roubos em coletivos apresentaram redução de 11% com relação ao mesmo mês do ano anterior. Na comparação do acumulado do ano, no período entre janeiro e novembro, a queda foi de 17% (9.560 roubos a menos no ano).

Todos esses esforços e resultados ocorreram acompanhados de um fator importante: a letalidade violenta apresentou o menor número de vítimas em 32 anos, quando comparado o acumulado de janeiro a novembro de 2023 e 2022.

Investimento em logística e tecnologia

Como aliado ao planejamento da SEPM, o comando da corporação esteve em diversas frentes de investimento: mais de 30 mil policiais militares capacitados em treinamento; 12.619 câmeras de uso individual implantadas e outras 290 em fase de implantação; Programa 190 Integrado em funcionamento; desenvolvimento de aplicativos de segurança para motoristas de Uber e 99 Táxi; aquisição de 440 viaturas semiblindadas, 33 mil pistolas, mais de 600 fuzis, 1.342 capacetes e 20 mil coletes balísticos.