Homem é preso após tentar assaltar um estabelecimento com um retrovisor, em SG

Um homem foi detido, nesta sexta-feira (05), após realizar uma tentativa de assalto a um estabelecimento com um retrovisor, no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele havia tentado enganar uma das vítima fingindo estar armado, porém acabou sendo rendido.

Segundo o comando da unidade, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para uma tentativa de roubo, na Rua João Caetano. Ao chegarem no local, o acusado já estava rendido pela própria vítima, que era dono da loja.

O homem alegou que o suspeito tentou roubar o seu telefone e o dinheiro do comércio, mas ao perceber que o acusado não estava com uma arma de fogo e, sim com um retrovisor de automovel, conseguiu contê-lo.

O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara). A vítima e o suspeito foram levados para a delegacia.