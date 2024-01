Família é presa suspeita de matar vendedor de água na Pavuna

Polícia prende mãe, filho e filha suspeitos de matar vendedor de água no Rio - Foto: Reprodução

Uma mãe e seus dois filhos foram presos, nesta quarta-feira (03), na Ponte Rio-Niterói por suspeita de ter matado um vendedor de água na Pavuna, Zona Norte do Rio. O crime teria ocorrido no dia 28 de dezembro de 2023.

Segundo a a investigação da 39ªDP (Pavuna), o vendedor Celso Ferreira da Silva Filho, de 33 anos, teria ido cobrar uma dívida no depósito da mulher, onde começou uma briga com o filho dela, identificado como Helder Santos de Oliveira, de 23 anos.

Durante o desentendimento, a proprietária Alba Samuraia Dias Santos atirou em Celso, que até tentou fugir, porém foi alcançado. No chão, a vítima foi agredida pela filha da proprietária, a jovem Juliana Santos de Oliveira, de 25 anos.

Agentes afirmam que, após as agressões, a mãe dos suspeitos passou com o carro por cima do homem duas vezes.



Ainda de acordo com a investigação, a família fugiu com o corpo no porta-malas. A polícia investiga ainda se ele foi esfaqueado e alvejado mais vezes depois disso.

Após terem sido detidos, Helder, um dos filhos da mulher, declarou que o corpo estaria no município de Tanguá, e no local indicado os policiais foram informados que havia um corpo carbonizado que tinha sido encontrado no dia 29 de dezembro.