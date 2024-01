Turista americana é resgatada de Cárcere privado na Zona Sul do Rio

Uma turista americana foi resgatada, nesta terça-feira (02), após ter sido realizada uma denúncia de cárcere privado em uma casa de luxo na Estrada do Joá, na Zona Sul do Rio.

O Batalhão de Polícia Turística (BPTur) foi acionado pelo Consulado dos Estados Unidos (EUA) e retirou a mulher da casa do suspeito. O 31º BPM (Recreio) também participou da iniciativa.

Segundo informações do G1, a vítima ficou impossibilitada de falar no telefone, mas conseguiu entrar em contato com sua irmã, que mora nos EUA, por meio de um aplicativo de mensagens, pedindo por ajuda. Posteriormente, a família acionou o Consulado dos EUA no Rio, que procurou a polícia. A turista foi agredida e teve seu passaporte escondido.

A mulher veio ao Brasil com intuito de passar o réveillon, mas foi impedida de retornar ao seu país de origem pelo homem. Os agentes do BPTur levaram a mulher para a Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, onde confirmou as agressões.



O caso foi levado para a Polícia Civil, onde será investigado. O acusado foi levado para a Delegacia de Atendimento ao Turista, na Zona Sul do Rio.