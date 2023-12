PM e 3 suspeitos são mortos em tiroteio no Vigário Geral

SuperVia do ramal de Saracuruna - Foto: Divulgação

A Polícia Militar realizou uma operação em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (27). Na ação, um policial e três suspeitos morreram durante o confronto.

Outros dois PMs ficaram feridos na troca de tiros. Dois suspeitos foram presos durante a iniciativa.

O policial foi baleado na cabeça e chegou a ser encaminhado para o o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. O sargento Leonardo Maciel da Rocha, lotado no 3°BPM (Méier), foi atingido dentro do blindado da corporação.

Um dos PMs feridos levou um tiro de raspão e seu quadro clínico era estável. De acordo com a polícia, o veículo onde o policial estava oi atacado por criminosos na Rua dos Democráticos. O outro agente ferido passava por cirurgia por volta das 8h30.



Por conta do tiroteio, passageiros da SuperVia do ramal de Saracuruna deitaram no chão de uma composição. Algumas pessoas deixaram o trem e caminharam pela linha férrea.

O ramal de Saracuruna, em um determinado momento, operou apenas no trecho entre a Central do Brasil e a Penha. As demais estações ficaram fechadas.

Um dos objetivos da ação é prender Álvaro Malaquias Santa Rosa, de 34 anos, conhecido como Peixão, chefe do tráfico na região.