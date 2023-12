Suspeito é baleado em tentativa de assalto a uma loja na zona norte do Rio

Dois homens foram presos, na manhã deste domingo (24), em uma tentativa de assalto há uma loja de rua, localizada na Tijuca, Zona Norte do Rio. Além deles, um suspeito foi baleado em meio a ação.

De acordo com a Polícia Militar, um grupo tentou roubar a Lojas Americanas da Rua Conde Bonfim, por volta das 10h. Um dos acusados foi baleado por um policial civil no interior do comércio.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Não há informações sobre seu quadro clínico.

Leia também

➢ Homem é baleado na comunidade do Terreirão

➢ Dois homens são presos acusados de roubo na Zona Oeste do Rio

Outros dois homens suspeitos de participar do crime foram localizados e presos por policiais militares do 6° Batalhão (Tijuca). Eles foram encaminhados para a 19ª Delegacia Polícia, também na Tijuca.