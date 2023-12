Preso um dos maiores assaltantes de veículos na Zona Norte do Rio

Policiais militares prenderam, na tarde da última quarta-feira (20), em uma operação no interior da Comunidade da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio, o criminoso, foragido da Justiça, Matheus Henrique da Silva Mesquita, vulgo “Barbeirinho”. Ele atuava em crimes de roubo de veículos, com diversos inquéritos na 24ª DP (Piedade) e 29ª DP (Madureira). Ele possui 12 anotações criminais, sendo nove delas por roubo.

A ação na comunidade foi realizada por agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), em ação conjunta com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque e policiais do 41º BPM (Irajá) A operação teve como objetivo coibir a movimentação de criminosos e a retirada de barricadas.



“Barbeirinho” pertenceu ao grupo paramilitar do Morro do Fubá, em Campinho, na Zona Norte do Rio, migrando depois para a facção Comando Vermelho (CV) no Morro do Dezoito, em Água Santa, e depois passou para o Terceiro Comando Puro (TCP), na Serrinha, levando um fuzil da facção rival. Ele ainda possui grande participação em disputas territoriais entre facções rivais.

Leia também

➢ Dois homens são presos em confronto com armas de fogo, em SG

➢ Homem é preso com pornografia infantil em Niterói

No confronto com os policiais, o traficante Douglas Pereira Drago, vulgo “DG” ou “Coroa da Serrinha”, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Em sua ficha criminal, possui 08 anotações pelos mais diversos crimes como: tráfico de drogas, roubo qualificado, crimes do Sistema nacional de armas. Ele também possui diversas passagens pelo sistema prisional, entre os anos de 2007 e 2019, onde saiu em liberdade em março de 2019.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) 2253-1177 ( também serve como WhatsApp).