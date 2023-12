Homem que atirou no próprio tio é preso em Magé

Um homem que atirou em seu tio ao roubar a mercearia dele foi detido, ontem (21), por agentes da 65ª DP (Magé).

De acordo com a Polícia Civil, durante a noite Gabriel Gonçalves Peixoto dos Santos, o GB ou Biel, invadiu o comércio de seu familiar e passou a recolher dinheiro do caixa.

O dono do local, que mora nos fundos do imóveis, observou uma movimentação estranha e, foi à mercearia com uma lanterna e surpreendeu GB.

Leia também

➢ Suspeito morre após tiroteio com a PM em Itaboraí

➢ Casal é preso e filho apreendido por tráfico de drogas no Sul Fluminense

Nesse instante, o sobrinho disparou contra o tio, que correu para dentro do estabelecimento. O ladrão fugiu, porém foi pego horas depois, com a participação da Polícia Militar, e admitiu informalmente o crime. Ele acabou sendo liberado, por não ter sido flagrante.



A 65º DP (Magé) apoiou pela detenção de GB na Justiça, e o Plantão Judiciário decretou o mandado. Gabriel foi preso durante o dia.